車両内を確認する消防署員ら＝１０日午後５時４５分ごろ、ＪＲ川崎駅ＪＲ東海道線横浜−川崎間を走行中の上り電車内でスプレーのようなものがまかれた事件で、県警捜査１課と川崎署などは１２日、威力業務妨害の疑いで、東京都大田区、自称土木作業員の少年（１６）を逮捕した。同課によると、少年は「持っていたスプレーを噴射したことで、電車を止めたことは間違いない」といった趣旨の供述をし、容疑を認めているという。