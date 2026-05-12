6人組グループ・SixTONESの田中樹が、休養中のtimelesz・菊池風磨に代わって、きょう12日深夜放送の日本テレビ系音楽番組『夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』（深0：24〜深0：54）のMCを務める。【番組カット】ちゃんみなとSEKAI NO OWARIがコラボ！今回は、ボーカル･Fukaseをはじめとするメンバーの独創的アイデアによる楽曲とライブで、見る者、聴く者を魅了する国民的モンスターバンド・SEKAI NO OWARIが登場する。メジャー