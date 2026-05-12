「ヤクルト−阪神」（１２日、神宮球場）２軍に降格していたヤクルトのホセ・オスナ内野手（３３）が１軍に合流。そのまま出場選手登録された。不振のため４月２８日に異例の出場選手登録抹消となっていた。今季は開幕から４番に座ったが、極度の不振にあえいだ。４月２６日・中日戦（バンテリンドーム）までの３連敗中は１２打数１安打で１１打席連続無安打だった。今季は２５試合に出場し打率・２４７、２本塁打１０打点を