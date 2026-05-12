世界選手権団体戦で金メダルを獲得した男子中国代表【写真：ロイター】THE ANSWER

「たまりにたまった気持ちの放出」卓球世界選手権団体優勝の林詩棟の行動

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 10日、卓球の世界選手権団体戦で日本は銀メダルを獲得した
  • 他国の選手が勝利の喜びを表現する際に、林詩棟が卓球台に上がるシーンも
  • 中国メディアは林の詩棟について紹介し、本人の想いも伝えている
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