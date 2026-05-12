女優のキム・ビヌが、自宅マンションで行った深夜のライブ配信が、共同住宅における騒音問題へと発展し、批判を集めている。視聴者からの心配交じりの指摘に対し、「1階なんですけど？」と強気な態度を見せていたキム・ビヌだったが、批判が殺到すると最終的には謝罪する事態となった。【写真】キム・ビヌ、見事なスイムウェア姿騒動の発端は、キム・ビヌが深夜に行った個人SNSでのライブ配信だった。当時、キム・ビヌは派手に光る