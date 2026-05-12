2026年2月、広島市の住宅で母親を殺害したとして、警察は自殺したとみられる娘を書類送検しました。2026年2月、広島市安佐北区口田南の住宅で川手浜子さん（74）がベッドに倒れた状態で、亡くなっているのが見つかったものです。また、呉市に住む50歳の娘は、軒下で首をつった状態で死亡していました。捜査の結果、警察は娘の松山朝美容疑者（50）が、母親の首を絞めて殺害し、その後、自殺したとして容疑者死亡のまま書類送検し