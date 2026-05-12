BTSが、メキシコシティを“紫色の光”で染め上げた。10年ぶりの帰還に会場内外は文字通り「祝祭の場」と化し、BTSが創出した経済的波及効果は想像を絶するものだった。【話題】凄まじい影響力…Vの一言がメキシコで大ニュースにBTSは5月7日・9日・10日（現地時間）の3日間、メキシコシティのエスタディオGNPセグロスで「BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN MEXICO CITY」を開催。約15万人の観客と熱い時間を共にした。（写真提供＝BIGHIT