牛丼チェーン「すき家」は5月19日午前9時から、「めかぶオクラ牛丼」を販売する。価格は並盛660円（税込）。販売終了時期は未定で、全国の「すき家」1,983店舗で取り扱う。あわせて、山かけを加えた「山かけめかぶオクラ牛丼」や、粗めに刻んだ生姜を使用した「生姜めかぶオクラ牛丼」も同時発売する。【全ラインアップ(5品)の画像を見る】すき家「生姜めかぶオクラ牛丼」「山かけめかぶオクラ牛丼」など■今年も“ねばとろ”メニ