カルビーは１２日、「ポテトチップス」や「かっぱえびせん」など主力商品１４品目を白黒印刷の「石油原料節約パッケージ」に変更すると発表した。中東情勢を受けて原油由来の印刷用インクなどの調達が不安定となっているためで、商品供給を優先するとしている。ポテトチップスの「うすしお味」や「コンソメパンチ」のほか、「堅あげポテトうすしお味」「フルグラ」などが対象となる。２５日以降に出荷する商品を順次切り替え