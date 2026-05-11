港区・六本木で撮影された一本の動画が、ゴールデンウィーク明けのSNSを騒然とさせた。そこに映っていたのは、全裸の女性たちが組体操の「ピラミッド」を組み、その頂上から男性がシャンパンを浴びせかけながら、「これが資本主義だ」などと叫ぶ異様な光景だった。動画は瞬く間に拡散され、批判が殺到。やがて、その張本人である“会社複数オーナー”を自称する坂井秀人氏に注目が集まったのだ。動画流出直後、坂井氏は「生