ＤｅＮＡ・山本祐大捕手（２７）と、ソフトバンク・尾形崇斗投手（２６）、井上朋也内野手（２３）の１対２のトレードが成立したと１２日、両球団が発表した。ＤｅＮＡはコックスが左肘手術で今季絶望となり、デュプランティエがコンディション不良で離脱。中継ぎ投手も手薄で、１１日まで勝率５割で４位からの浮上を狙うチームにとって投手力強化が急務だった。山本は京都翔英高−ＢＣ・滋賀から２０１７年度ドラフト９位で