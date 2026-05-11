札幌地検は2026年5月11日、殺人未遂の疑いで逮捕・送検された札幌市東区の女性（51）を不起訴処分にしたと発表しました。女性は、2026年3月24日、自宅で高校生の息子（18）に、インスリンを注射器で投与して殺害しようとした疑いで逮捕・送検されていました。息子は一時、低血糖状態になりましたが、命に別条はありません。検察は不起訴処分の理由について、「諸般の事情を考慮し、不起訴処分とした」としています。