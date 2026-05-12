れいわ新選組の八幡愛・前衆院議員は2026年5月12日、自身のXにて、カルビーが中東情勢の影響によって一部商品のパッケージを白黒デザインに変更することに反応した。「カルビーからのメタファーだと思ってる」八幡氏はこのカルビーの決断について、「"戦争は色を失う"ということを直接的に伝えようとする意図もあるのではないでしょうか」と推測し、さらに「カルビーは広島の会社で、創業者の松尾孝氏は原爆が落ちた後の市内や戦中