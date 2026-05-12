作家の乙武洋匡氏（50）が11日、Xを更新。過去「1度も嫌な思いをしたことがない」芸人の実名を明かした。「R−1ぐらんぷり2009」（現R−1グランプリ）王者の中山功太（45）が5日、「ABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショーSEASON3」で「長らくに渡って…僕の体感で言ったら10年ぐらいなんですけど。ずっといじめられた先輩がいるんですよ、ずっとその人からいじめられてきた」と激白したことで、「いじめ被害告白騒動」が勃発。