中国の習近平国家主席との会談に臨むアラブ首長国連邦（UAE）アブダビ首長国のハリド皇太子（中央）＝4月、北京の人民大会堂（共同）【ワシントン共同】米紙ウォールストリート・ジャーナル電子版は11日、アラブ首長国連邦（UAE）がイランへの攻撃をひそかに実施していたと報じた。4月上旬にはペルシャ湾のラバン島にある石油施設を攻撃していたという。事情を知る関係者の話としている。UAEは米国とイスラエルの攻撃を受ける