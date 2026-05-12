ＤｅＮＡ・山本祐大捕手（２７）と、ソフトバンク・尾形崇斗投手（２６）、井上朋也内野手（２３）の１対２のトレードが成立したと１２日、両球団が発表した。５月上旬に、衝撃トレードが実現した。ＤｅＮＡが、今季ここまで２８試合に出場している主戦捕手を放出。前カードの阪神３連戦も２試合でスタメンマスクをかぶっており、デイリースポーツ評論家・関本四十四氏は「交流戦前の早いうちに手を打とうと両球団の思惑が一致