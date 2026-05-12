5月12日、日本バスケットボール協会（JBA）は、不適切な経費申請および金銭管理事案が発覚したことを発表した。 JBAの発表によると、2024年から2025年にかけて開催された日本代表国際強化試合のうち4件、3カ国に関する遠征補助費をめぐり、当時担当していた協会職員が、相手国に支払う目的で出金した計1400万円を交付していなかった事実が判明したという。なお、当該職員はすでに退職している。 JBAによると、