スシローは、2026年5月12日と13日の2日間、一斉に休業します。全国の店舗が対象この一斉休業は、「働きやすい環境づくり」の一環として19年から実施しているもので、8年目となる今回も継続して実施されます。対象店舗は、日本国内のスシロー全店663店舗。持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は営業します。また、スシロー宮崎新別府店・南越谷店はリニューアルのため、休業期間が異なります。詳細は公式サイトを確