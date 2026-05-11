タレントで俳優のひょうろくが１１日、都内で２３日スタートのＮＨＫ連続ドラマ「ムショラン三ツ星」（土曜・後１０時、全５話）の完成会見に出席した。舞台は刑務所。受刑者の役で、なかなか知ることのできない世界を見てきた。「これやっちゃいけないんだ。こういうのがトラブルにつながるんだ。知らないことがいっぱいあって、勉強になった。食べることってすごい幸せ」とコメント。視聴者には「質素な生活をして、僕自身も