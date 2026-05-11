忙しい日や少しラクをしたい日の強い味方といえば、やはり“お惣菜”。でも「安い＝味はそれなり？」と思っている人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、ひと癖ある商品が目立つドン・キホーテのお惣菜をチェックします。ドン・キホーテといえば、個性派アイテムが並ぶのがお馴染み。思わず二度見してしまう、見た目のインパクトが強いドンキらしいラインナップの中から、子どもが「気になる！」と目を輝かせた商品を