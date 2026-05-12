久しぶりに会った友人から投資を勧められると、強く断りにくいものです。しかも「少額でいい」と言われると、試すだけなら問題ないように感じるかもしれません。 しかし、投資には元本割れのリスクがあり、なかには詐欺的な勧誘やトラブルにつながるケースもあります。友人が悪意を持っていなくても、その投資話が安全とは限りません。この記事では、友人から少額投資を勧められたときに慎重になるべき理由と、確認す