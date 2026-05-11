カルビーが「ポテトチップス」などの主力商品で、パッケージを白黒に変える方針であることが１１日、わかった。中東情勢の緊迫化で原料となるナフサ不足から溶剤や樹脂の品薄が続いており、印刷インクの調達が不安定になっているためで、小売業者などに対し変更を通知している。対象はポテトチップスの「うすしお味」、「コンソメパンチ」のほか、「かっぱえびせん」など計１４の主力商品。５月下旬以降、順次変更する。カル