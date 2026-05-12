「明星 らぁ麺や嶋 トリュフ香る白醤油らぁ麺」明星食品は、カップめん「明星 らぁ麺や嶋 トリュフ香る白醤油らぁ麺」を、5月25日に発売する。近年、素材にこだわった醤油ラーメンが注目を集めていることを受け、多くのグルメサイトやラーメン雑誌などで高く評価されている「らぁ麺や 嶋」監修の醤油ラーメンをカップめんで発売する。「らぁ麺や 嶋」はラーメン界のレジェンドとして知られる「支那そばや」で修業を積んだ店主が営