宮澤エマ主演のテレビ東京系ドラマ「産まない女はダメですか？ＤＩＮＫｓのトツキトオカ」１１日放送の第７話で、物語をかき回す宇都宮（秋元真夏）の暴走がエスカレート。まさかの行為が視聴者の非難を呼んでいる。?毒母?（西田尚美）育ちのトラウマから、子は産まないと決めていたアサ（宮澤）と夫哲也（浅香航大）の物語。そこに哲也の高校時代後輩の宇都宮が現れ、不穏分子と化す。憧れの先輩に不倫を迫り、「妊娠」を告白し