俳優・東出昌大の関西初となる冠番組、大阪・ＡＢＣテレビ「東出昌大の野営デトックス」（月曜・深夜０時）の第２回が１１日（１２日未明）に放送され、初回に続いて、２１年東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのプロレスラー・ウルフアロン、そして昨年末にプロレスラーへの転身を果たしたタレント・フワちゃんがゲスト出演。東出は６年前の騒動で人生の目標を見失い「死ねない理由を集めていたフェーズ」があったと話し、精