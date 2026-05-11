5月12日今日の注目決算 【注目度S】☆1945 東京エネシス 2026年3月期 本決算建設業Focus：電力安定供給への投資増背景に受注高の推移を注視次期利益計画の強弱と配当性向の変更など還元策の拡充にも期待☆3110 日東紡績 2026年3月期 本決算ガラス・土石製品Focus：生成AI向けスペシャルガラスの需要拡大が継続しているか設備投資に伴う償却費負担を上回る利益成長の持続性が焦点☆3436 ＳＵＭＣＯ 2026年12月期 1Q金属製