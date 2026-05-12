22年5月11日に死去した「ダチョウ倶楽部上島竜兵さん（享年61）の妻で、タレント・広川ひかる（55）が12日に自身のブログを更新。夢に上島さんが現れ、まさかの展開になったことを報告した。広川は「夢のおつげ？」というタイトルで更新。そこで「一昨日の朝、竜ちゃんが夢に出てきました。TVのリモコンを持って『単三電池が7本欲しい』と言っていました」と、上島さんが“謎の言葉”を残したと報告した。「何かメッセージ