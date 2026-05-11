お笑いコンビ、サバンナの高橋茂雄（50）がCMキャラクターを務める、ライオン「ストッパ下痢止め」について、同社は11日、「現在総合的に対応を検討しております」とコメントした。現時点でのCM放送は予定していないという。製品の公式ウェブサイトには、高橋の写真が掲載されている。高橋は11日未明にXを更新し、お笑い芸人中山功太（45）に対し、「言い方やカラミが嫌な思いをさせていたこと」について謝罪したことを報告した。