山本祐大が鷹へ電撃トレード…尾形崇斗投手＆井上朋也と2対1DeNAは12日、山本祐大捕手とソフトバンクの尾形崇斗投手、井上朋也内野手の2選手によるトレードに合意に達したと発表した。正捕手の突然の移籍に、DeNAファンは「バリバリのレギュラー捕手じゃないの？なぜ出した？」「それって1軍レギューの山本祐大で合ってる？」と混乱を隠せない。2017年ドラフト9位でDeNAに入団した山本は、2021年に51試合に出場して主力にな