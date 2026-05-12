人材事業を行う株式会社DYMはこのほど、20代会社員1000人を対象に「早期離職意向」に関する実態調査を実施、結果を公表した。 【調査結果】人間関係に業務内容、労働条件…悩める若手社員は多い 入社後に「辞めたい」と思ったことがあるかを尋ねたところ、61.6％が「ある」と回答した。辞めたいと思った時期については、「1年以上経ってから」が28.6％と最も多かったが、「入社後1カ月以内(17.7％)」「入社～1週間以内