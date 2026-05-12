イラストレーターやタレントなど幅広く活躍するみうらじゅん（68）が、11日深夜放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時17分）に出演。流行語「マイブーム」の生みの親としての苦悩を明かした。みうらは、自身がテレビ番組で発言した造語「マイブーム」で97年の「新語・流行語大賞」を受賞。進行役のMEGUMIから「みうらさんは時代時代でお好きなものが、『マイブーム』がおありですけども」と話題を向けられると、