サンリオキャラクターの人気投票イベント『2026年サンリオキャラクター大賞』の中間順位発表イベントが12日、都内で開催され、現時点でのランキングTOP5が発表されました。■中間順位・TOP5のキャラクター1位：ポムポムプリン2位：シナモロール3位：ポチャッコ4位：クロミ5位：ハローキティ■サンリオを代表する“3大犬キャラクター”中間順位で1位となった、今年デビュー30周年のポムポムプリンは去年、9年ぶりに1位に輝き、連覇