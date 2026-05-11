お笑い芸人中山功太による“いじめ告発”を受け、中山に直接謝罪したことをXで報告したお笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄。その内容をめぐり、激しい賛否を巻き起こっている。「高橋さんは《今回の中山功太との件ついて、多くの方々にご心配と不快な思いをおかけしてしまい、本当に申し訳ありません》と切り出すと、相方の八木真澄さんの仲介により、中山さんと直接電話で話したことを報告。《当時の大阪で共演してた番組の