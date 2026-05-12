福島県の磐越道で、部活遠征中のバスで21人が死傷した事故が起きました。部活の遠征でバスを使う高校に、安全をどう確保しているか聞きました。◇事故は北越高校・男子ソフトテニス部の部活動の遠征中に起きました。これまで、見積もりなどの書面はなく、顧問がバスに同乗していないことがわかっています。今回取材した、青稜高等学校の校長が見せてくれたのは、合宿時に保護者に渡しているという通知です。◇青稜高等学校・