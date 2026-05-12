「声の日」にちなんで“怪動画”を…トヨタの公式SNSアカウントが2026年5月8日、相次いでショートアニメーション動画を投稿し、その一部はXで100万回以上の表示を記録するなど、話題を呼びました。どういったものだったのでしょうか。【動画】えっ…これがSNSで話題爆発の「クセ強すぎる怪動画」です（※音あり推奨）このショートアニメーションは「もしカーナビが感情を持って、クセが強すぎるキャラクターになったら？」とい