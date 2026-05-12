◆イラン、トランプを焦らす時間稼ぎ問題は、イラン側もトランプ大統領の思惑を見抜いている点だ。このためイランは急いで合意するよりも、トランプ大統領を焦らす交渉遅延戦術を用いているとみられる。最大限時間を稼ぐことでイランのホルムズ海峡統治権の承認、海外に凍結されたイラン資産の解除、対イラン経済制裁の解除など、より大きなものを得ようという戦略だ。実際、イランの半国営タスニム通信は「トランプ大統領がイラン