お笑い芸人エハラマサヒロ（43）が11日、Xを更新。「優しすぎる先輩」を実名告白した。「R−1ぐらんぷり2009」（現R−1グランプリ）王者の中山功太（45）が5日、ABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショーSEASON3」で「長らくに渡って…僕の体感で言ったら10年ぐらいなんですけど。ずっといじめられた先輩がいるんですよ、ずっとその人からいじめられてきた」と激白したことで、「いじめ被害告白騒動」が勃発した。結局、サバンナの