サバンナの八木真澄が９日、ＡＢＥＭＡ「しくじり先生、オレみたいになるな！！」に出演。４８歳でレギュラーが全て消滅したときのことを振り返った。八木は「ほぼ４年前」まではレギュラーが４本あったというが、まずは３年続いたラジオ番組が終了。「関西のおばけ番組」と言われる「よ〜いドン！」は８年レギュラーを務めたが「今でも忘れない。チーフマネジャーから電話。これは怖い。大事な話やと。『よ〜いドン！でサバン