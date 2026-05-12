ABEMA「恋愛病院」のスピンオフ番組「恋愛番組に石丸伸二、置いてきた」が9日、配信された。元ミス東大で、東京大学公共政策大学院在学中のタレント神谷明采（あさ＝26）が本編で明かされなかった前安芸高田市長の石丸伸二氏（43）への本音を語る一幕があった。同番組は「本気の恋を忘れたワケあり男女10人が恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活」をテーマに、昨年12月24日から沖縄でロケを敢行。神谷と石丸は2日連続でデー