「炭焼きレストランさわやか」は、新静岡セノバ店を5月13日をもって閉店する。12日までに公式サイトなどで発表した。【動画】さわやかのハンバーグ、炭火の上で一気に焼き上がる様子「炭焼きレストランさわやか 新静岡セノバ店は2026年5月13日（水）をもって閉店いたします」と伝え、「長い間応援いただき誠にありがとうございました」と感謝。「今後は近隣店舗のご利用をお願いいたします」と呼びかけている。公式Xでは「か