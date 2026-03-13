―［ヒット商品＆サービス「はじまりの物語」］― 何事にも始まりはある。そしてそこには、今では想像もつかない状況や苦労も伴う。例えば「のど飴」だ。今やコンビニやスーパーの定番だが、この言葉を日本で最初に商品名に冠したのはカンロ株式会社である。1981年に発売された『カンロ 健康のど飴』の誕生には、どのような裏側があったのか。同社の担当者に話を聞いた。◆医者の一言でのどに優しい飴の開発を決める菓子食品の業界