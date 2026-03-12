くじゅう連山で春の使者「マンサク」が今、見ごろを迎えています。 【写真を見る】くじゅう連山で「マンサク」満開3月末まで見ごろ大分 春に先駆けてどの花よりも早く「まず咲く」ことが名前の由来とも言われるマンサク。くじゅう連山のふもと、坊ガツルや牧ノ戸周辺では2月下旬から開花が始まり、満開となっています。 山肌にまだ雪が残る中、登山客は青空に映える鮮やかな黄色い花を写真に収めなどして春の風景を楽しんで