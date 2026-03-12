◇第6回WBC1次ラウンドB組イタリア9─1メキシコ（2026年3月11日テキサス州ヒューストン）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドB組は最終戦を迎え、イタリアがメキシコに快勝。4戦全勝で同組1位で前回大会に続く準々決勝進出を決めた。2回に主将のパスクアンティノが右越えに先制ソロ。前日10日（日本時間11日）の米国戦まで3試合、計12打数無安打だったが、待望の初安打が大きな一発となった