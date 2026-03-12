◇第6回WBC 1次ラウンドB組 イタリア9─1メキシコ（2026年3月11日 テキサス州ヒューストン）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドB組は最終戦を迎え、イタリアがメキシコに快勝。4戦全勝で同組1位で前回大会に続く準々決勝進出を決めた。

2回に主将のパスクアンティノが右越えに先制ソロ。前日10日（日本時間11日）の米国戦まで3試合、計12打数無安打だったが、待望の初安打が大きな一発となった。

4回にはバーティが左越えソロで加点すると、5回はスクイズなど小技も絡め3点を追加。6回にはパスクアンティノが2本目となる右越えソロを放ってリードを広げた。パスクアンティノは8回にもこの試合3本目となる右越えソロ。1試合3本塁打は第6回を迎えたWBC史上初の記録となった。

投げては先発したノラがメキシコ打線を5回まで散発4安打に封じ、無失点。流れを相手に渡さず試合をつくった。

イタリアはブラジル、イギリスに勝利すると、前日10日の米国戦でも3本塁打を放つなど8点を奪って歴史的大金星を挙げた。勢いそのままにメキシコ戦でも打線が4発9得点と躍動。4戦全勝で1次ラウンド突破を決めた。

イタリアは本塁打を放つと、ベンチでアルマーニのジャケットを着用しエスプレッソマシンで抽出したコーヒーを飲むのが“本塁打セレブレーション”として恒例となっている。この日は4本塁打が飛び出し4杯、大会開幕から4試合で計12杯とマシンもフル稼働した。

B組1位のイタリアは準々決勝でA組2位のプエルトリコと対戦する。