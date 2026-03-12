WBC予選ラウンドを首位で通過した侍ジャパン。大谷翔平らメジャー勢が圧倒的な存在感でチームを牽引する中、その影で想定外の「無安打地獄」に喘いでいるのがソフトバンク・近藤健介だ。国内屈指の安打製造機が陥ったかつてない不振に、ファンや球界OBからは復活を願うエールとともに、今後の起用を巡る議論が白熱している。【写真】「悪意しか感じない」満塁で代打を送られた近藤健介を大写しするネトフリまさかの“打率0割”