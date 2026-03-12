牡羊座区切りをつけて次のフェーズへ向かうモヤモヤと胸の中に引っかかっていたことが次第に解消に向かう2週間。この3月中旬から下旬にかけて、気持ちの整理が進んでいきます。起こってしまったことは変えられないとしても、受け止め方を変えれば学びも得られます。なお、人に対して「ひとこと言ってやらないと気がすまない」といった気持ちが生まれたときは、その言葉はそっと胸にしまっておくのが正解。言ってもスッキリするのは