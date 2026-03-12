真木あかりの12星座占い【3/12〜3/25】さそり座は夢中になれるものが見つかる予感！

牡羊座

区切りをつけて次のフェーズへ向かう

モヤモヤと胸の中に引っかかっていたことが次第に解消に向かう2週間。この3月中旬から下旬にかけて、気持ちの整理が進んでいきます。起こってしまったことは変えられないとしても、受け止め方を変えれば学びも得られます。なお、人に対して「ひとこと言ってやらないと気がすまない」といった気持ちが生まれたときは、その言葉はそっと胸にしまっておくのが正解。言ってもスッキリするのは一瞬だけで、余計にモヤモヤが長引くことが多そうです。

牡牛座

ワクワクするようなプランが進行していく

「検討中」になっていた今後の予定が次々と決まり始めます。理想をいえばきりがなくても、「今、ちょうどいい選択肢でOK」と割り切って前に進めてみると勢いが生まれるでしょう。なお、この時期に人と意見が食い違ったときは、中途半端にすませることなく徹底的に話し合うことをおすすめします。流れを止めるような発言であっても「その発想はなかった」「見落としていた」などと感謝されるでしょう。相手の立場を尊重し、柔らかい言葉で指摘を。

双子座

今こそ腕の見せどころ主体的に動いて

ただでさえ慌ただしい年度末ですが、今年は例年に輪をかけて活気に満ちた日々となりそう。特に仕事においては急ぎでの対応を迫られたり、なくなったと思っていた話が「やっぱりヨロシク」などと急展開を見せたり、活躍の場が増えます。得意なことはどんどん手を挙げて、積極的に動いてみると上から高い評価を得られるでしょう。転職を考えている人は、21日までは誤解や連絡の行き違いに要注意。引っかかったことはスルーせず、その場で質問を。

蟹座

可能性は無限大だからどんどん冒険しよう

ぐんぐん調子が出てきます。昨年秋ごろから「自分にとって、何が幸せなのだろう？」と迷路に迷い込んだような心境になっていた人も、ようやく出口を見つけることができるでしょう。この3月後半、あなたが選ぶことに間違いはないのだろうと思います。ちょっとした「冒険」を思いつく人も多いのですが、どんどんやってみるのがおすすめ。世界は思った以上に広く、可能性に満ちていることに気づけるはずです。新しい「学び」にチャレンジする人も。

獅子座

本心がわかるから次に向かっていける

洞察力が高まるなか、身近な人の“ウラの顔”が見えてきそう。たいていの人が秘匿するであろう本心や、あからさまな本音を感じ取るとびっくりはするものの、どこか心がスッキリする部分もあるだろうと思います。「そういうことなら、プランAでいこう！」などと、あなたの側でも今後の方針を決められるからです。人に変わってほしい、考え直してほしいと思っても現実は動きません。自分は自分、相手は相手。問題は切り分けて次に進んでいきましょう。

乙女座

たくさんのご縁に恵まれるとき

対人運が実にドラマチック。新たにいいご縁が結ばれたり、ずっと会いたかった人と再会を果たしたりと、退屈している暇がありません。身近な人とも、腹を割って話すことで今までとは違う関わり方ができるようになる時期でもあります。我慢していたことも「いい関係を続けていきたいから、しっかり話そう」などとアプローチしてみるといいでしょう。一点だけ注意する必要があるとすれば、契約事。21日までは誤解が生じやすいので慎重に話を進めて。

天秤座

自分ができる範囲を冷静に見極めて

やるべきことが次から次へと舞い込んでくる多忙期に突入。2月末からハプニング含みの星回りで「これ以上無理」などといった心境になっている人も、3月21日以降は落ち着いてくる見通しです。幸いにして、相談や調整はしやすい時期です。自分を追い込むようにして頑張るよりも、キャパシティを超える部分は積極的に周りに頼ってみるといいでしょう。休日は気分転換をしたり、心身のメンテナンスをしたりと、頑張った自分へのいたわりもお忘れなく。

蠍座

朝起きるのが楽しみになる毎日が待ち受けていそう

明るい気持ちになれる好調期。ふだんの自分ならまず選ばないような選択肢、「アウェー」と感じるような未知の場所といったものがいい刺激をくれる暗示です。周りの出方を見るよりも、楽しいと思えるペースで自分の世界を広げていくといいでしょう。新たに楽しめる趣味を探していた人は、夢中になれるものが見つかる予感。なお、アートや創作活動、楽器にダンスなどといった趣味も、かつてとは別の楽しみ方ができるようになるはず。今の感性を大切にして。

射手座

新生活シーズンに向け着実に準備を進めて

日常生活で何かとイレギュラーな動きが多くなる暗示。特にこの春、あなたや家族が新生活をスタートさせたり、環境が大きく変化するといった見通しがある人は、想定外のことの連続に。人任せにすると「こんなはずでは」といった状態になるので、主導権を握って強気で進めていきたいところです。特に時間、場所、数量といったものは何度も確認し、関係各所に連絡しておくといいでしょう。とはいえ引っ越しそのものは吉。明るい未来が待ち受けていそう。

山羊座

情報力を身につけて惑わされない自分に

何かと情報が錯綜し、何を信じていいのかわからなくなりそう。とはいえ、これは一時的なもの。3月末には落ち着いてくるはずなので、それまでは「公的な機関が出した情報を確認する」「明るくない分野のことは発言を控える」と決めておきましょう。そう、入ってくる情報ばかりでなく、あなたが発信する情報にも注意が必要です。たとえ善意からであっても、怪しげな情報を人に話したり、シェアしたりするのは控えたいもの。それが自分の身を守ります。

水瓶座

すがすがしい気持ちで楽しめる春に

健康運が好調に。春風を感じながら散歩をしたり、春が旬の食べ物で元気をチャージしたりと、季節を取り入れて過ごすことで気持ちが明るくなりそう。友達や仲間と楽しい時間を過ごすのもいい時間になるはず。一方、金運はアップダウンが大きい時期。新しい金融サービスや資産運用の話なども舞い込んできそうですが、即断即決は控えたほうがいいでしょう。大きな買い物や「自分への投資」といったものも、金運が安定する月末以降に検討すると安心。

魚座

停滞は一時的なもの自分のペースで前進を

あれこれ行動を起こしてみるものの、期待していたような手応えが感じられない星回り。周囲からの反応が思った以上に鈍く、「間違ったことやってる？」と不安も生まれるでしょうか。ただ、こうした停滞感は一時的なこと。3月下旬からはどんどんスピードアップして、努力の成果も見えてくるでしょう。真剣にトライしていることは、目先のことで一喜一憂しなくても大丈夫。「実るまでに少し時間がかかるとき」と思って、リラックスして継続しましょう。