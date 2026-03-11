オープン戦中日３―１ヤクルト（１１日・バンテリンドーム）中日は、先発したドラフト２位・桜井頼之介投手（東北福祉大）と２番手のドラフト１位・中西聖輝投手（青学大）がそろって好投した。計７安打１失点と試合を作ると、４番が奮起。１―１の８回に細川成也外野手が、右翼テラス席への勝ち越し２ランを放ち、チームを勝利に導いた。本拠地バンテリンドーム初登板となった桜井は、５回４安打無失点と好投。４回に、サ