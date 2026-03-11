Image: 合同会社ショピラボ この記事は2025年11月30日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。映画や動画を視聴しているとき、海外出張や外国語話者とのオンライン会議などなど。「語学が堪能だったら人生が変わっていたかも…」と想像したことない人はいないんじゃないでしょうか。