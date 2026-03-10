今回は、夫が帰宅すると不倫相手が家にいたエピソードを紹介します。妻のフラワーアレンジメント教室で…「フラワーアレンジメントの講師をする妻と結婚して1年経ちますが、実は俺は不倫しています。不倫相手からは何度も結婚を迫られていますが、妻と離婚するつもりはありません。不倫相手のことも好きだけど、結婚相手としてはスペックが微妙なんですよね……。そんなある日の週末、出かけた先から帰宅すると、妻がフラワーアレ